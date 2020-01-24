Руководство Ханского дворца в Бахчисарае рассчитывает в 2020 году начать "реставрацию" т.н. "золотого кабинета" крымских ханов.

Об этом сообщил ТАСС генеральный директор заповедника Вадим Мартынюк.

«На основе проведения конкурсных процедур будет определяться генподрядная организация, которая, в свою очередь, уже имеет право привлекать квалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения подобных работ», – цитирует Мартынюка российское информационное агентство.

По информации директора, «золотой кабинет» подлежит реставрации в комплексе с объектами второго этажа южного строения главного корпуса.

Главный архитектор заповедника Рустем Умеров также надеется, что к реставрации привлекут мастеров из Турции, поскольку «они хорошо знают особенности работ».

Российские власти полуострова ранее собирались отреставрировать пять объектов Ханского дворца, среди которых Графский корпус и Ханская кухня. Стоимость работ оценивалась в 265 млн рублей.

Подконтрольные Москве власти Крыма не нашли подрядчика для «реконструкции» восьми объектов Ханского дворца в Бахчисарае.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что «реставрацию» Ханского дворца в Бахчисарае завершат в 2021 году.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гераев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть. Он является кандидатом на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2016 года в российском Госкомитете по охране культурного наследия Крыма согласовали проведение «реставрации» Ханского дворца. Власти назвали это «противоаварийными работами».

Бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, крымский активист Эдем Дудаков рассказал, что во время «реконструкции» деревянные балки Ханского дворца были уничтожены: часть распилили, а часть – увезли. Кроме того, по данным Дудакова, выполняющая реставрацию фирма-подрядчик планирует заменить старинную черепицу на испанскую стилизованную.

Киев неоднократно критиковал «реставрацию», которую проводит российская власть в Ханском дворце. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса дворца.

Фото ТАСС