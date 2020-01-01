В турецком Элязыге продолжаются поисково-спасательные работы / Видео
|13:00 27.01.2020
|Турция
Число жителей восточной провинции Элазыг, обратившихся в больницы после разрушительного землетрясения 24 января, снизилось до 104 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Анадолу.
Подтверждена гибель 38 человек, четверо из которых скончались в соседней с Элязыгом провинции Малатья, сообщил министр.
«В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находилось 34 человека, сегодня это число снизилось до 13», - сказал Коджа.
На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.
Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.
Поисково-спасательные работы не прекращаются.
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