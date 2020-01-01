Российские пограничники в 2019 году зафиксировали 900 нарушений пограничного режима и режима "государственной границы" в оккупированном Крыму.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму, с нарушителей было взыскано 300 тыс рублей штрафов, пишет Крыминформ.

«По итогам прошедшего года крымскими пограничниками выявлено порядка 900 нарушителей пограничного режима, задержаны 12 граждан за незаконное пересечение государственной границы. Все виновные лица привлечены к административной, а в некоторых случаях – к уголовной ответственности. В пользу государства взыскано около 300 тысяч рублей штрафами», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основными видами нарушений явились нарушения правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания в ней, а также правил ведения хозяйственной и промысловой деятельности в пограничной зоне. Один из последних случаев произошел в Джанкойском районе.

«В нескольких километрах от российско-украинской границы выявлена гражданка РФ 1967 года рождения, уроженка Республики Узбекистан, которая находилась в пределах пограничной зоны без соответствующего разрешения», – добавили в управлении.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 18.2 КоАП РФ – нарушение пограничного режима в пограничной зоне. Согласно санкции статьи нарушительнице грозит административный штраф.