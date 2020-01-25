Президент РФ Володимир Путін доручив організувати перевірку законності кримінального переслідування російського громадського активіста Костянтина Котова, засудженого до 4 років колонії після участі в літніх несанкціонованих мітингах.

Як повімляє Українська правда, про це пише Інтерфакс із посиланням на опублікований перелік доручень Путіна

"Організувати перевірку законності і обґрунтованості обвинувального вироку щодо Котова К.А., за наявності підстав вжити заходів прокурорського реагування", - йдеться в переліку доручень Путіна за підсумками прес-конференції, що відбулася 19 грудня 2019 року.

Відповідальним за виконання доручення призначений генпрокурор РФ Ігор Краснов, якому належить доповісти про виконання до 31 березня 2020 року.

19 грудня Путін дав обіцянку вивчити обставини справи Котова. "Я подивлюся", - сказав він у відповідь на прохання журналістів вивчити обставини справи.

Костянтин Котов - 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиночними пікетами проти політичних репресій. З березня по серпень минулого року його неодноразово затримувала поліція - зокрема, на акціях на підтримку опозиційних кандидатів в депутати Мосміськдуми.

Востаннє він був затриманий 10 серпня - нібито за те, що він "брав участь у неузгодженій ході, тримав у руках плакат і скандував гасла".

5 вересня Котов був засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

Також Котов допомагав затриманим біля Керченської протоки українським морякам і вимагав обміну ув'язненими між Росією та Україною.