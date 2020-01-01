Це ще один термін: адвокат розповіла про вирок фігурантам "севастопольської справи"

11:40 27.01.2020   Крым

Фігуранти севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустем Ваітов та Нурі Прімов після звільнення з ув'язнення отримали ще один тюремний термін - 8 років.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії.

«По суті, це другий термін для Нурі і Рустема, який передбачає ряд обмежень щодо знаходження обох звільнених в певному місці, за місцем реєстрації або проживання, заборону певних дій. Заборону залишати Сімферопольський район, Крим, заборону на відвідування публічних заходів. Тобто, без відома поліції людина не може нікуди рушити», - розповіла адвокат Ліля Гемеджі у коментарі Крим.Реалії.

Гемеджі розповіла, що у Ваітова дочка - інвалід дитинства, яку необхідно постійно возити по медичних клініках. "Вони знаходяться за межами Сімферопольського району. Це патова ситуація: дитині погано, треба відвезти її до лікарні, але спершу необхідно отримати дозвіл співробітників МВС. Ми можемо зараз тільки подавати клопотання на зміну місця проживання та реєстрації», - уточнила вона.

Як повідомлялося, у січні і квітні 2015 року в кримському селі Орлине під Севастополем пройшли перші обшуки в будинках кримських татар-мусульман, після яких було затримано Руслана Зейтуллаєва (1985 р.н.), Юрія (Нурі) Прімова (1976 р.н. ), Рустема Ваітова (1986 р.н.), Ферата Сайфуллаєва (1983 р.н.). Усіх чотирьох було незаконно арештовано.

Зейтуллаєву інкримінували ч.1 ст.205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації).

Прімову, Ваітову, Сайфуллаєву інкримінували ч.2 ст.205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації).

У вересні 2016 року Північнокавказьким окружним військовим судом міста Ростов-на-Дону, який розглядав дану справу, Прімову, Ваітову, Сайфуллаєву було винесено вирок - по п'ять років позбавлення волі в колонії загального режиму, Зейтуллаєву - сім років. Після перегляду вироку Руслану Зейтуллаєву присудили 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

На думку адвокатів, які працюють з даною категорією справ, протягом усього слідства не було представлено жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства. У мотивувальній частині рішення ВС РФ відсутні будь-які дані про терористичну діяльність фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", відповідно до визначення тероризму, яке є у Кримінальному Кодексі РФ і Федеральному Законі РФ "Про боротьбу з тероризмом" від 03.07.1998 р.

Правозахисний центр "Меморіал" визнали Ваітова, Прімова, Сайфуллаєва і Зейтуллаєва політв'язнями.



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