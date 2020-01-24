Одесса стала крупнейшим портом по объему импорта нефтепродуктов в 2019 году

11:00 27.01.2020   Одесса

В 2019 году крупнейшим портом по объему импорта нефтепродуктов стала Одесса, нарастив перевалку втрое - до 233 тысяч тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на еnkorr.

За 2019 год через одесские нефтеперевалочные комплексы на рынок поступило 201,5 тыс. т дизельного топлива, или 29% от всего объема морского импорта этого вида топлива, и 31,5 тыс. т сжиженного углеводородного газа (54%).  По сравнению с 2018 годом, импорт ДТ через Одессу вырос в 2,6 раза, СУГ - в 14 раз.

На втором месте остается перевалочный терминал "Стивидоринг и К" в порту Пивденный. В 2019 году импорт через него составил 203 тыс. т. По сравнению с 2018 годом объем поставок через этот терминал упал на 37% в первую очередь за счет многократного снижения морских поставок авиакеросина в Украину. Так, за 12 месяцев 2019 года через терминал "Стивидоринг и К" был оформлен импорт 191 тыс. т ДТ (27% от общего импорта ДТ по морю) и 11,8 тыс. т авиакеросина (28%).

С первого на третье место опустились нефтеперевалочные комплексы в порту Николаев. Через нефтепродуктовую перевалку "Ойл Трансшипмент" на рынок поступило 100,5 тыс. т ДТ, 30,9 тыс. т авиатоплива и 4,8 тыс. т бензина. Также находящийся в порту Николаев комплекс по перевалке СУГ принял 23,2 тыс. т газа.

Как сообщалось, в 2019 году объем рынка моторного топлива вырос на 7%, до 10,9 млн т, что является максимальным значением с 2008 года, когда перед мировым финансовым кризисом он достигал 11,65 млн т.

Драйвером роста остается ДТ и автогаз. За год рынок ДТ увеличился на 7% (на 471 тыс. т), до 7 млн т, газа (без учета сырья для нефтехимии) - на 11% (на 195 тыс. т), до почти 2 млн т. Объем рынка бензина прекратил трехлетнее снижение, показав рост на 1,3% или 25 тыс. тонн.



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