Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 24, 25 января

11:20 27.01.2020   Россия

По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 24 и 25 января прошли следующие мероприятия:

1. В рамках плановых мероприятий военнослужащие подразделения ракетного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии совершили марш на общевойсковой полигон и уничтожили пусковые ракетные установки условного противника.

Подразделения ракетного соединения совершили марш в назначенный район, где выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, находящиеся на расстоянии порядка 300 км.

В ходе учения личный состав соединения выполнил инженерное оборудование позиций для ОТРК «Искандер-М» на неподготовленной местности, маскировку пусковых установок, развертывание полевых командных пунктов.

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

На учение было привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

2. В учебном батальоне железнодорожных войск Южного военного округа  более 500 новобранцев приведено к Военной присяге в Волгоградской области.

Перед принятием Военной присяги военнослужащие прошли обучение по программе интенсивной общевойсковой подготовки, в ходе которой выполнили упражнения начальных стрельб из штатного оружия автомата АК-74.

Новобранцы в течение 4,5 месяцев пройдут обучение по различным специальностям железнодорожных войск.

Новобранцы были призваны на военную службу в конце 2019 г. из различных субъектов Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, в том числе из Краснодара, Ростова-на-Дону, Калмыкии и Северной Осетии.

3. Танкисты соединения ЮВО в рамках слаживания танковых рот поддержали мотострелковые подразделения, выполнив боевые задачи из новых танков Т-90А на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе активной фазы мероприятий военнослужащие из орудий танков с места и в движении уничтожили до 100 появляющихся и движущихся целей, а также около 30 воздушных целей из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на технике.

При ведении огня в темное время суток экипажи танков применили штатные танковые приборы ночного видения с тепловизорами. Максимальная дальность до целей составляла 5 км.

Всего в мероприятии слаживания рот, которые продлится до конца следующей недели, принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано до 500 единиц боевой и специальной техники.

4. Подразделения связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа в Адыгее и Карачаево-Черкесии провели радиотренировку на средствах связи нового поколения, задействовав более 100 абонентских пунктов.

В ходе основного этапа тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах (КШМ) 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 с использованием в т.ч. спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. 

Помимо этого, личный состав выполнил нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи, в частности, новейших Редут-2УС и «Артек» как в дневное, так и в ночное время.

«Редут» позволяет объединить различные средства связи в единую радиосеть. Построенный по модульному принципу комплекс дает возможность применять современные технологии и одновременно взаимодействовать с более ранними системами связи.

Комплекс обеспечивает надежную и бесперебойную связь при скорости ветра до 30 м/с и при температуре от -50 до +55 градусов с возможностью дистанционного управления антеннами, автоматизированного управления системой безопасности связи и защиты информации. 

Всего на плановую тренировку было привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц средств связи.

5. Разведывательные подразделения горной мотострелковой бригады Южного военного округа в Карачаево-Черкесии в ходе занятий по тактико-специальной подготовке приступили к практическим действиям по преодолению горной реки Бижгон. На занятия привлечено более 150 военнослужащих.

Инструкторы научат разведчиков оборудовать навесную переправу через реку, проходить её по бревну, вброд с шестом и вплавь с использованием перил.

На занятиях военнослужащие приобретут навыки выбора опор на берегу реки с учетом местности, постройке перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением.

На завершающем этапе обучения военнослужащие в составе групп продемонстрируют наставникам умение преодолевать горные реки с использованием всех видов переправ в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе теоретических занятий разведчики ознакомились с классификацией горных рек, техникой переправы через них, возможными несчастными случаями при проведении переправ, провели занятия по оказанию первой медицинской помощи условным пострадавшим.

6. Разведчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане отработали переброску групп в тыл условного противника посадочным способом с использованием ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-24 армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в горной местности ночью.

На плановом учении военнослужащие осуществили посадку в вертолет, десантировались в тыл условного противника, после высадки из вертолета подразделения атаковали его. Также военнослужащие отработали навыки ведения боевых действий в тылу противника, организацию наблюдательных постов, поиска, налета и засад.

Основной задачей обучения военнослужащих разведывательных подразделений с использованием вертолетов армейской авиации является совершенствование навыков ведения воздушной разведки в горной местности с целью увеличения дальности ведения поиска и наблюдения.

7. Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа  приступили к выполнению задач в рамках слаживания рот в Волгоградской области.

Около 1 тыс. военнослужащих, задействовав порядка 300 единиц боевой и специальной техники, совершили марши общей протяженностью более 100 км на полигон Камышинский. В ходе выдвижения военнослужащие отработали задачи жизнеобеспечения на привалах и остановках, а также охраны и обороны колонн на марше.

В назначенном районе личный состав соединения выполнит задачи дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения. Для этого военнослужащие РХБ защиты применят станции радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки, а также разведывательные дозорные машины радиационной и химической разведки. Вся специальная техника оснащена аппаратурой, позволяющей передавать в автоматическом режиме собранные данные.

8. В Северной Осетии на территории мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ЮВО военнослужащие провели тренировку по преодолению психологической полосы.

В рамках тренировки военнослужащие преодолели в одиночном порядке и в составе групп сложные препятствия, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены и завалы. Результатом тренировки прохождения психологической полосы стало повышение стрессоустойчивости военнослужащих и повышение слаженности воинских коллективов при управлении в условиях боевой обстановки.

В плановом учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО. Главной задачей тренировки стало повышение стрессоустойчивости личного состава мотострелкового соединения ЮВО в условиях боя. Для имитации боя были применены дымовые заграждения, стрельба холостыми боеприпасами, огонь и дымы.

9. В Абхазии в рамках первого этапа подготовки к Армейским международным играм-2020 военнослужащие российской военной базы провели конкурс «Отличники войсковой разведки».

По итогам мероприятия определена группа наиболее подготовленных разведчиков соединения. В феврале на втором этапе состязаний они поборются с лучшими разведчиками подразделений 49-й общевойсковой армии за право дальнейшего участия в конкурсе среди воинских частей ЮВО.

В ходе первого этапа соревнований на горно-лесистом полигоне Цабал в Абхазии военнослужащие базы в полной боевой экипировке массой более 20 кг в соревновательном режиме выполнили весь спектр условий конкурса, в том числе прохождение «Тропы разведчика» и вождение разведмашин.

В частности, конкурсанты отработали вопросы поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп, выхода разведгрупп в тыл условного противника с совершением марш-броска на 10 км.

Кроме того, личный состав преодолел более 20 препятствий лесного, горного и водного маршрута протяженностью в 2 км с выполнением упражнений по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

Всего в стартовом отборочном конкурсе соединения приняли участие до 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц военной техники и вооружения разведчиков – бронеавтомобили «Тигр» и винтовки специальные снайперские «Винторез».

 



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