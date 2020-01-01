Авиасообщение между оккупированным Крымом и Иркутской областью откроется впервые с 2017 года.

Рейсы запустит авиакомпания S7 Airlines, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Симферополя, пишет ТАСС.

"Весной они будут выполняться раз в неделю по субботам, в июне частота увеличится за счет запуска еще одного рейса в понедельник", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться до 24 октября. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320neo. В продажу уже поступили билеты на эти рейсы, в том числе по субсидированным тарифам, отметили в аэропорту.

Из Симферополя в Иркутск с мая по сентябрь 2017 года выполняли рейсы авиакомпании "Икар" и Nordwind. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета оккупированного Крыма Алексей Черняк рассказал изданию, что три года назад на этом направлении был низкий спрос. "Сейчас видят по запросам в поисковых системах, в туристических компаниях, в авиакассах и понимают, что пришло время еще раз попробовать", - сказал Черняк.