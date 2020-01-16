В ході засідання Ради асоціації України - ЄС 28 грудня в Брюсселі обговорять ситуацію з безпекою на сході України в контексті протидії російській агресії і імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ у тимчасово окупованому Криму.

Як пише Центр журналістських розслідувань, про це повідомляє Урядовий портал.

Це перше засідання з новим складом українського уряду і новим складом Європейської комісії. Українську делегацію очолить прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Порядок денний передбачає обговорення ситуації безпеки на сході України в контексті протидії російській агресії і імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ у тимчасово окупованому Криму.

Під час засідання Ради асоціації також проаналізують досягнутий прогрес щодо імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співробітництво в сфері юстиції, свободи та безпеки.

Генеральна асамблея ООН 18 грудня прийняла резолюцію про захист прав людини в незаконно окупованому Росією Криму. Це вже четвертий подібний документ Генасамблеї ООН, при цьому в ньому вперше для визначення ситуації на півострові застосований термін «агресія».