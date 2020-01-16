Міністерстві транспорту Росії хочуть виділити 1,38 млрд рублів на субсидування круїзних подорожей до окупованого Криму.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.

"Міністерство транспорту Росії розробило проект постанови уряду, виконання якої передбачає виділення з бюджету в найближчі три роки більш 1,38 мільярда рублів на субсидії круїзів до (окупованого - ред.) Криму. Відповідний документ розміщений на порталі проектів нормативно-правових актів Росії і в даний час проходить антикорупційну експертизу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомство розробило правила надання субсидії з бюджету "російським організаціям на відшкодування частини витрат, пов'язаних з наданням послуг з перевезення і розміщення туристів, що надаються на судах, які використовуються на морський лінії, за умови, що один з морпортів для їхнього обов'язкового заходу розташований на території Криму або міста Севастополя".

"Росморпорт" в січні 2017 року заснувало ТОВ "Чорноморські круїзи". Компанія є оператором морських круїзів на теплоході "Князь Володимир". Це єдиний російський круїзний лайнер, який курсує в сезон навігації з Сочі по Чорному морю з заходами в Новоросійськ, Ялту і Севастополь", - пише видання.