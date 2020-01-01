У МВФ очікують на вступ Болгарії до єврозони у 2023 році

09:40 27.01.2020   Болгария

Плани Болгарії увійти до єврозони у 2023 році "цілком передбачувані" і у МВФ бачать позитивну динаміку країни у цьому процесі.

Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у неділю, 26 січня, передає Reuters, інформує УНН.

Зазначається, що Болгарія, яка є членом Європейського Союзу з 2007 року, сподівається до кінця квітня приєднатися до попередника членства в єврозоні, механізму обмінного курсу ERM-2 та прийняти євро в 2023 році.

"Мої очікування полягають у тому, що плани щодо вступу Болгарії в єврозону відбудуться саме так, як задекларовано", - заявила Крісталіна Георгієва.

"Звичайно, не кажи "гоп", поки не перескочиш, але все виглядає дуже добре", - сказала вона.

Георгієва сказала, що президент Європейського центрального банку Крістін Лагард "дуже позитивно сприймає" болгарське бажання до вступу в єврозону і сказала їй на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що, "здається, незабаром в моїй залі, де проходять зустрічі єврозони, будуть говорити болгарською".

Георгієва, яка має болгарське походження, заявила, що вступ в єврозону буде корисним для країни та забезпечить більше грошової безпеки та захистить її від глобальної невизначеності.



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