В оккупированном Крыму суд ввел наблюдение в отношении ООО "Легенды Крыма"

09:20 27.01.2020   Крым

Арбитражный суд оккупированного Крыма признал обоснованным заявление банка "ДОМ.РФ" о признании банкротом ООО "Легенда Крыма" (производитель вина, Сакский район Крыма) и ввел процедуру наблюдения в отношении компании, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Согласно определению суда, процедура наблюдения введена на шесть месяцев, начиная с 25 декабря 2019 года, пишет Интерфакс.

Суд включил в реестр требований кредиторов "Легенды Крыма" долг перед банком в размере 178,6 млн рублей (в том числе 163,2 млн рублей - основной долг по договору поручительства).

Временным управляющим компании утверждена Ирина Малинен, заседание по рассмотрению ее отчета назначено на 11 июня 2020 года.

Решение Арбитражного суда Крыма может быть обжаловано в Двадцать первом арбитражном апелляционном суде (Севастополь).

Позднее банк "ДОМ.РФ" снова обратился в Арбитражный суд оккупированного Крыма - с заявлением о включении 71,189 млн рублей в реестр требований кредиторов должника. Суд на текущей неделе принял заявление банка к производству, назначил на 2 марта заседание по его рассмотрению.

Группа компаний "Легенда Крыма" существует с 1993 года, является крупным дистрибьютором иностранных вин в России.

В конце апреля 2019 года сообщалось, что арбитражные суды Крыма и Москвы приняли к производству заявления банка "ДОМ.РФ" о признании банкротами ООО "Легенда Крыма" и ООО "УК "Легенда Крыма" (занимается управлением финансово-промышленными группами, Москва).

Суд в Москве в конце июля признал обоснованным заявление "ДОМ.РФ" о банкротстве ООО "УК "Легенда Крыма", ввел в отношении должника процедуру наблюдения и утвердил его временным управляющим Андрея Петрова.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром ООО "Легенда Крыма", зарегистрированного в 2002 году, и ООО "УК "Легенда Крыма", созданного в 2014 году, является Михаил Штырлин. Он контролирует также еще ряд компаний в Крыму, Москве и Московской области, занимающихся производством тихих и игристых вин и коньяков и оптовой торговлей алкоголем.

Банк "ДОМ.РФ" по итогам третьего квартала 2019 года занял 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".



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