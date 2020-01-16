В акваториях пунктов базирования корабельных соединений Каспийской флотилии (КФл) и на морских полигонах экипажи кораблей на учении применили новейшие гидроакустические станции для обнаружения подводных объектов.

С тральщиков флотилии были сброшены роботизированные глубоководные аппараты, после чего экипажам кораблей и расчетам управления гидроакустических станций обнаружения подводных объектов была дана команда на их поиск и обнаружение, пишет пресс-служба МО России.

Военнослужащие КФл использовали станции для поиска подводных объектов и определения их характеристик на дальностях более 200 м с минимальной погрешностью в координатах, успешно справившись с задачами в кратчайшие сроки.

Уникальное оборудование кораблей позволяет обеспечивать силы флотилии всеобъемлющей информацией о подводной обстановке на Каспийском море и в акваториях базирования кораблей.

В Дагестане завершился сбор с командирами взводов морской пехоты Каспийской флотилии.

В ходе практических занятий военнослужащие освоили современные методы управления подразделениями, успешно сдали нормативы по основным предметам боевой подготовки.

Также военнослужащие совершенствовали свои знания и навыки в огневой подготовке, вождению боевых машин, морской и десантной подготовке. На занятиях по физической подготовке командиры взводов продемонстрировали навыки преодоления полосы препятствий.

На занятиях по тактической подготовке морпехи изучили организацию и порядок действий во время проведения учений, основ боевого применения сил и средств морской пехоты в различных видах боя и условиях на местности.

Сбор проводился с целью совершенствования командирских качеств взводного состава, выработки у военнослужащих основных навыков и умений при взаимодействии с руководящим составом и подчиненными при получении боевых задач в рамках учений, ознакомления с наиболее эффективными и перспективными формами и методами обучения молодого пополнения.