Тральщики Черноморского флота провели кораблей через условное минное заграждение
|08:40 27.01.2020
|Крым
Экипажи морских тральщиков (мтщ) «Ковровец» и «Иван Голубец» Черноморского флота (ЧФ) сдали элементы второй курсовой задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.
В рамках проведения плановых мероприятий экипажи тральщиков осуществили проводку кораблей за тралами с преодолением условного минного заграждения, пишет пресс-служба МО России.
Артиллерийские расчеты тральщиков поразили морские цели, имитирующие плавающие морские мины.
На завершающем этапе специалисты минно-тральных групп обоих тральщиков произвели учебную постановку мин с их последующей выборкой.
Следующим этапом боевой подготовки морских тральщиков (мтщ) «Ковровец» и «Иван Голубец» станет противоминное обеспечение плановых учений однородных и разнородных корабельных тактических групп Черноморского флота.
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