Экипажи морских тральщиков (мтщ) «Ковровец» и «Иван Голубец» Черноморского флота (ЧФ) сдали элементы второй курсовой задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

В рамках проведения плановых мероприятий экипажи тральщиков осуществили проводку кораблей за тралами с преодолением условного минного заграждения, пишет пресс-служба МО России.

Артиллерийские расчеты тральщиков поразили морские цели, имитирующие плавающие морские мины.

На завершающем этапе специалисты минно-тральных групп обоих тральщиков произвели учебную постановку мин с их последующей выборкой.

Следующим этапом боевой подготовки морских тральщиков (мтщ) «Ковровец» и «Иван Голубец» станет противоминное обеспечение плановых учений однородных и разнородных корабельных тактических групп Черноморского флота.