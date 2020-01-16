Компания «Сатурн», которая должна возводить онкодиспансер в оккупированном Севастополе, заблокировала строительство поликлиники в Гагаринском районе, инициировав тяжбу с заказчиком объекта — госучреждением «Дирекция капитального строительства».

В декабре 2019 года ГБУ «Дирекция капитального строительства» (реорганизовано оккупационным правительством Севастополя в ГКУ «Единая дирекция капитального строительства») заключило с АО «Сатурн» (Москва) госконтракт на строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне Казачьей бухты. Цена контракта составила 264,27 миллиона рублей, финансирование работ — из федерального бюджета, поскольку медучреждение предусмотрено федеральной целевой программой социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года. Поликлиника должна быть построена не позднее 1 декабря 2021 года, пишут Новости Крыма.

Однако уже 15 января этого года «Дирекция капитального строительства» приняла решение отказаться от исполнения государственного контракта. Вслед за этим «Сатурн» подал в Арбитражный суд Севастополя иск с требованием признать недействительным односторонний отказ «Дирекции капитального строительства». На время тяжбы суд по просьбе «Сатурна» приостановил отказ «Дирекции капитального строительства». То есть госконтракт действует, законным подрядчиком, который должен исполнять взятые на себя обязательства, остается АО «Сатурн». Предварительное заседание по этому делу назначено на 26 февраля.

Эта ситуация — не первая неприятность, случившаяся с управленцами Севастополя из-за «Сатурна». Ранее эта компания в судебном порядке обязала ту же «Дирекцию капитального строительства» заключить госконтракт о строительстве онкологического диспансера — решение суда об этом вступило в законную силу. Но его «Дирекция капитального строительства», заявив об уклонении «Сатурна» подписывать госконтракт, сейчас пытается отменить в Арбитражном суде Московского округа. Параллельно с этим врио губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев просит федеральный центр назначить подрядчиком строительства онкодиспансера госкорпорацию «Ростех», пишет издание.