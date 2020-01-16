Первый президент Украины сделал заявление по Крыму
|08:00 27.01.2020
|Крым
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна "еще может вернуть Крым".
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Прямой".
"Мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю", - заявил Леонид Кравчук.
Кроме того, он прокомментировал ситуацию в Донбассе. По его словам, регион "может сам вернутся в Украину". Кравчук выступил за мирное решение конфликта. "Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно", - сказал Кравчук.
Ранее первый президент Украины оценил перспективу "войны за Крым". По его словам, страна "не готова к силовому варианту освобождения" полуострова, поскольку "силы не равны" и в целом эта идея – "безумие", пишет издание.
Ще на цю тему:
Росія призупинила розслідування у справі 24 українських моряків
Вице-спикер Госдумы сделал заявление в ПАСЕ по поводу Крыма
Поліція Криму встановила осіб, які організували викрадення та незаконно утримували французького оператора
У РФ хочуть субсидувати туристичні круїзи до окупованого Криму
ВАКС відмовив у клопотанні прокурорів про запобіжний захід для ексуповноваженого уряду в справах ЄСПЛ
Морські загрози 2020 (7) - Військово-морське стримування загроз в Чорному морі - новий цікавий акцент
Перекриття Чорного моря на 25 січня 2020 року