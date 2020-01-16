Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна "еще может вернуть Крым".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю", - заявил Леонид Кравчук.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию в Донбассе. По его словам, регион "может сам вернутся в Украину". Кравчук выступил за мирное решение конфликта. "Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно", - сказал Кравчук.

Ранее первый президент Украины оценил перспективу "войны за Крым". По его словам, страна "не готова к силовому варианту освобождения" полуострова, поскольку "силы не равны" и в целом эта идея – "безумие", пишет издание.