Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла, зруйновано понад 30 будівель
|15:59 25.01.2020
|Турция
Щонайменше 30 будинків обвалилися після землетрусу на сході Туреччини.
Про це повідомив в суботу міністр екології та містобудування Мурат Курум, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема на видання Daily Sabah.
“За попередніми даними, не менше п’яти будинків обвалилися в провінції Елязиг, ще 25 — в повіті Доганйол в провінції Малатья. Я хочу попередити громадян, щоб вони не входили в будинки, які можуть обвалитися, оскільки афтершоки досі тривають. У зв’язку з цим пошкоджені будівлі досі становлять загрозу”, — наводить слова міністра телеканал NTV.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 стався в п’ятницю о 20:55 за місцевим часом (19:55 за київським часом) в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тисяч осіб. Осередок стихії, що торкнулася також сусідньої провінції Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.
За інформацією Посольства України у Республіці Туреччина українців серед постраждалих на сході республіки — немає.
Згідно з останньою інформацією, в результаті землетрусу загинуло щонайменше 22 особи, понад тисячу отримали поранення. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів не менше 12 осіб.
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