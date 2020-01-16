Морські загрози 2020 (7) - Військово-морське стримування загроз в Чорному морі - новий цікавий акцент.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції Blackseanews та "Майдану закордонних справ" повідомляє:

- 24.01.2020 приблизно о 20-00 (місцевий час) з протоки Босфор до Чорного моря увійшов тральщик (minehunter) ВМС Німеччини (Deutsche Marine) FGS Fulda (M158); цей корабель входить до складу 2-й Постійної мінно-тральної групи НАТО (SNMCMG 2), склад якої періодично змінюється на ротаційні основі;

- але головна "цікавинка" цієї події в іншому - нещодавно командування SNMCMG 2 прийняли ВМС Румуні: командир - Commander Valentin-Cătălin VLAD, Romanian Navy; флагман - румунський тральщик (F-274) Vice-Amiral Constantin Bălescu; до групи увійшли, крім німецького FGS Fulda (M158), який щойно зайшов, ще тральщик ВМС Болгарії BGS Priboy (63) та тральщик ВМС Туреччини TCG Akçay (M-270).

Тобто з 4-х кораблів НАТО маємо в цій ротації SNMCMG 2 три кораблі Чорноморських країн НАТО.

- Звісно, що в цій ротації мінно-тральна група буде базуватись на румунську військово-морську базу Констанца. Таким чином, зроблено один з (акуратних) кроків для наближення до Чорноморської флотилії НАТО.

Тим більше, що точка зору головного "гальма" в цьому питанні (болгарського прем'єра) нешодавно чудодійно змінилася після виходу з Овального кабінету.

- Зауважу, що мінна небезпека - одна з можливих на вузькому шляху з Босфору до Одеси.