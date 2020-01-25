Помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку".

Джерело: директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков в своєму Telegram-каналі, повідомляє "Інтерфакс", "Коммерсантъ", передає УП.

Деталі: За даними Чеснакова, у найближчий місяць Сурков "займатиметься медитацією".

Дослівно: "У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку В.Сурков пішов з державної служби. Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини ухваленого ним рішення і про подальші плани".

Що передувало:

24 січня президент РФ Володимир Путін призначив колишнього віце-прем'єра Дмитра Козака заступником керівника адміністрації президента. "Комерсант" з посиланням на два близьких до Кремля джерела припускав, що Козаку може відійти частина обов'язків Суркова.

У Кремлі Сурков почав працювати з травня 1999 року, зайнявши посаду помічника глави адміністрації президента РФ Олександра Волошина. У серпні того ж року був призначений заступником керівника адміністрації.

Посаду помічника президента РФ Сурков обіймав з 20 вересня 2013 року дотепер, а також у період з 26 березня 2004 р. до 7 травня 2008 р.

Нагадаємо,

Сурков займався питаннями України з виборів 2004 року, а з 2013 року, за даними багатьох джерел, відповідав за відносини Росії з Україною.

У червні 2018 р. Путін, переобраний у 2018 році на IV президентський термін, підписав указ, яким знову призначив Суркова своїм помічником.

Сурков курирув бойовиків ОРДЛО на Донбасі, визначав внутрішню і кадрову політику у так званих "ЛНР" і "ДНР".

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Сурков займається врегулюванням конфлікту на сході України з боку РФ.

Проросійські бойовики визнавали, що їх дії і координацію приїжджих росіян на тимчасово окупованій Донбасі курирує Сурков.

Захід вважає Суркова одним з архітекторів кампанії з "приєднання Криму" до Росії у 2014 році і заборонив йому в'їзд у США і країни ЄС з березня 2014-го.

За даними росЗМІ, у 2018 році Сурков і віце-прем'єр РФ Дмитро Козак після псевдовиборів на окупованому Донбасі у 2018 році отримали реальний контроль над захопленою частиною Донецької області.

Одним з останніх публічних заходів за участю Суркова була зустріч у Парижі в рамках Нормандської четвірки на початку грудня 2019 року: за словами глави МВС Арсена Авакова, там під час обговорення повернення Україні контролю над кордоном з РФ у помічника Путіна здали нерви.

15 січня 2019 року Путін в ході послання Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може прийняти після всенародного голосування.

Після цього уряд РФ подав у відставку. Пізніше Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її екс-прем'єру Дмитру Медведєву.

На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного глави Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.