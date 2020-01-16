Американські дипломати закликали Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в Криму
|09:01 25.01.2020
|Крым
Представники США в ОБСЄ закликали Росію припинити придушення вільного потоку інформації про ситуацію в анексованому Криму.
Про це повідомляється на офіційній сторінці представництва в Twitter, передає УНН.
“Крим є і залишається невід’ємною частиною України. США закликає російську окупаційну владу в Криму припинити зусилля з придушення вільного потоку інформації про ситуацію на півострові”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, американські дипломати закликали дозволити громадянам України вільно пересуватися в межах своєї країни.
У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch звинуватила Росію в спробі заглушити потік інформації з Криму через заборону українським журналістам їздити на півострів.
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