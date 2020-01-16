Представники США в ОБСЄ закликали Росію припинити придушення вільного потоку інформації про ситуацію в анексованому Криму.

Про це повідомляється на офіційній сторінці представництва в Twitter, передає УНН.

“Крим є і залишається невід’ємною частиною України. США закликає російську окупаційну владу в Криму припинити зусилля з придушення вільного потоку інформації про ситуацію на півострові”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, американські дипломати закликали дозволити громадянам України вільно пересуватися в межах своєї країни.

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch звинуватила Росію в спробі заглушити потік інформації з Криму через заборону українським журналістам їздити на півострів.