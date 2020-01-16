СБУ заявляє, що підозрюваний в «держзраді» кримчанин не співпрацював із відомством
|20:45 24.01.2020
|Крым
Затриманий в Криму і підозрюваний в державній зраді Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.
Про це йдеться у відповіді відомства на інформаційний запит проєкту Радіо Свобода.
«Повідомляємо про відсутність інформації щодо обставин затримання вказаного вами жителя Автономної республіки Крим. Припущення щодо його співпраці з СБУ – безпідставні», – йдеться у відповідіт українського правоохоронного органу.
Російське слідство стверджує, що Яцкін, перебуваючи в Криму, передавав СБУ дані, які «становлять державну таємницю Росії».
20 січня російський адвокат Микола Полозов повідомив, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на Яцкіна «сильний психологічний тиск».
У грудні російське державне інформагентство ТАСС повідомило про затримання Івана Яцкіна, однак назвало його громадянином Росії. Тоді ж була заява про арешт чоловіка.
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