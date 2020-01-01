Одеський припортовий завод отримав нового керівника

20:30 24.01.2020   Украина

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Миколу Синицю.

 Як повідомляє прес-служба уряду, рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод входить в число об'єктів великої приватизації, продаж яких здійснюватиметься із залученням інвестиційних радників.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку

 



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