Одеський припортовий завод отримав нового керівника
|20:30 24.01.2020
|Украина
Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Миколу Синицю.
Як повідомляє прес-служба уряду, рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод входить в число об'єктів великої приватизації, продаж яких здійснюватиметься із залученням інвестиційних радників.
Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.
Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку
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