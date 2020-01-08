Держсекретар США Майк Помпео у рамках турне 29 січня - 4 лютого відвідає декілька країн, зокрема Велику Британію, Україну та Білорусь, йдеться у заяві Держдепу, оприлюдненій у п'ятницю.

"Державний секретар Майк Помпео поїде до Лондону, Сполучене Королівство, до Києва, Україна, до Мінська, Білорусь, до Нур-Султану, Казахстан, і до Ташкенту, Узбекистан, із 29 січня до 4 лютого", - наголошується в заяві відомства, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, 29 січня Помпео зустрічатиметься з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і главою британського МЗС Домініком Раабом. Згідно із заявою, сторони обговорять особливий статус відносин Вашингтону та Лондону після майбутнього виходу Великої Британії з ЄС, а також способи розширення торговельних зв'язків між США і Великою Британією.

"Потім 30 січня секретар попрямує до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Пристайком та міністром оборони Загороднюком, щоб відзначити підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України. Держсекретар також візьме участь у церемонії покладання вінків у Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, а також зустрінеться з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл", - йдеться в заяві.

Після цього Помпео 1 лютого відвідає Мінськ, де зустрінеться з президентом Олександром Лукашенком, а потім попрямує до Нур-Султану, де зустрінеться з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і першим президентом республіки Нурсултаном Назарбаєвим.

2 - 3 лютого Помпео відвідає Ташкент, де зустрінеться з президентом Шавкатом Мірзійоєвим і міністром закордонних справ Абдулазізом Каміловим. У Ташкенті держсекретар візьме участь у нараді міністрів закордонних справ країн С5+1 за участю міністрів закордонних справ Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.