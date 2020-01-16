ЄСПЛ зареєстрував скаргу на затримання архієпископа Климента в окупованому Криму
|20:01 24.01.2020
|Крым
Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу, у зв'язку з затриманням російськими силовиками архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента весною 2019 року на автовокзалі в Сімферополі.
Про це в Facebook повідомив юрист українського Регіонального центру з прав людини Сергій Заєць, передає Укрінформ.
"Європейський суд зареєстрував скаргу на затримання Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (керуючого Кримською єпархією Православної церкви України в Криму) владою РФ на початку березня 2019 року. Тоді він збирався виїхати до Ростова для участі в судовому засіданні у справі Павла Гриба", - написав Заєць.
Як повідомлялося, російські силовики затримали архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента 3 березня 2019 року на автовокзалі в Сімферополі, коли він планував виїхати до Ростова-на-Дону з метою відвідати судовий розгляд у справі заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба. Пізніше архієпископа Климента відпустили без складання протоколу і висунення обвинувачень.
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