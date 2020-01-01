Офіційні сайти прем'єр-міністра Греції, національної поліції та пожежної служби та кількох важливих міністерств були тимчасово відключені в результаті кібератаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Представник уряду Стеліос Петсас заявив, що DDoS-атака "призвела до збою в роботі деяких вебсайтів". Він сказав, що були успішно застосовані контр заходи. Зараз урядові сайти працюють у звичному режимі.

Поряд з вебсайтом прем'єр-міністра, цілями атаки, яка сталася в четвер ввечері, були сайти міністерств громадського порядку, внутрішніх справ, закордонних справ і торгового флоту, а також грецької поліції і пожежної служби.

Це була друга кібератака на урядові сайти менш ніж за тиждень. Відповідальність за першу атаку взяла на себе група хакерів з Туреччини.