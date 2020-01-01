Невідомі вчинили кібератаку на урядові сайти Греції
|19:41 24.01.2020
|Греция
Офіційні сайти прем'єр-міністра Греції, національної поліції та пожежної служби та кількох важливих міністерств були тимчасово відключені в результаті кібератаки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Представник уряду Стеліос Петсас заявив, що DDoS-атака "призвела до збою в роботі деяких вебсайтів". Він сказав, що були успішно застосовані контр заходи. Зараз урядові сайти працюють у звичному режимі.
Поряд з вебсайтом прем'єр-міністра, цілями атаки, яка сталася в четвер ввечері, були сайти міністерств громадського порядку, внутрішніх справ, закордонних справ і торгового флоту, а також грецької поліції і пожежної служби.
Це була друга кібератака на урядові сайти менш ніж за тиждень. Відповідальність за першу атаку взяла на себе група хакерів з Туреччини.
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