SkyUp запускає рейси до Греції з п'яти міст України

19:21 24.01.2020   Украина

Авіакомпанія SkyUp Airlines у травні 2020 року запускає рейси з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова до міст Греції.

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, з Києва з 25 квітня запускаються рейси до Іракліона (острів Крит), передає Інтерфакс-Україна

Спочатку вони здійснюватимуться щосуботи та щонеділі, а з 26 травня здійснюватимуться щовівторка, щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі.

Вартість квитка в один бік із багажем становить від 3,3 тис. грн.

Крім того, з Києва з 30 травня запускаються рейси на острів Корфу, а з 31 травня - до Закінтоса (острів Закінф).

Рейси на Корфу виконуватимуться щосуботи; вартість квитка - від 3,4 тис. грн. До Закінтоса - щонеділі; вартість квитка - від 3,4 тис. грн.

Із Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова запускаються рейси лише до Іракліона.

Зі Львова вони здійснюватимуться з 2 травня щосереди та щосуботи; вартість квитка - майже від 3,3 тис. грн. Із Запоріжжя - з 3 травня щонеділі, з 28 травня - щочетверга та щонеділі; вартість квитка - від 3,2 тис. грн. З Одеси - з 19 травня щовівторка; вартість квитка - від 3,4 тис. грн. З Харкова - з 2 травня щосуботи, а з 27 травня - щосереди та щосуботи; вартість квитка - від 3,7 тис. грн.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" зареєстровано в Києві в червні 2016 року. Засновником є ТОВ "ACS-Україна" Тетяни та Юрія Альб, яким також належить туроператор JoinUp!

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами "Скайап" є Олександр (50%) та Юрій (50%) Альби.

Флот авіакомпанії нараховує десять літаків: два Boeing 737-900 ER, шість Boeing 737-800 і два Boeing 737-700.



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