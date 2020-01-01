SkyUp запускає рейси до Греції з п'яти міст України
|19:21 24.01.2020
|Украина
Авіакомпанія SkyUp Airlines у травні 2020 року запускає рейси з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси та Харкова до міст Греції.
Як повідомила прес-служба авіакомпанії, з Києва з 25 квітня запускаються рейси до Іракліона (острів Крит), передає Інтерфакс-Україна.
Спочатку вони здійснюватимуться щосуботи та щонеділі, а з 26 травня здійснюватимуться щовівторка, щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі.
Вартість квитка в один бік із багажем становить від 3,3 тис. грн.
Крім того, з Києва з 30 травня запускаються рейси на острів Корфу, а з 31 травня - до Закінтоса (острів Закінф).
Рейси на Корфу виконуватимуться щосуботи; вартість квитка - від 3,4 тис. грн. До Закінтоса - щонеділі; вартість квитка - від 3,4 тис. грн.
Із Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова запускаються рейси лише до Іракліона.
Зі Львова вони здійснюватимуться з 2 травня щосереди та щосуботи; вартість квитка - майже від 3,3 тис. грн. Із Запоріжжя - з 3 травня щонеділі, з 28 травня - щочетверга та щонеділі; вартість квитка - від 3,2 тис. грн. З Одеси - з 19 травня щовівторка; вартість квитка - від 3,4 тис. грн. З Харкова - з 2 травня щосуботи, а з 27 травня - щосереди та щосуботи; вартість квитка - від 3,7 тис. грн.
ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" зареєстровано в Києві в червні 2016 року. Засновником є ТОВ "ACS-Україна" Тетяни та Юрія Альб, яким також належить туроператор JoinUp!
Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами "Скайап" є Олександр (50%) та Юрій (50%) Альби.
Флот авіакомпанії нараховує десять літаків: два Boeing 737-900 ER, шість Boeing 737-800 і два Boeing 737-700.
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