Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по Одесской и Николаевской областях проводит конкурс на право заключения договора аренды недвижимого имущества в Одесском морском порту.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Одесский морской торговый порт», передают Порты Укаины.

По информации ФГИУ, в списке недвижимого имущества фигурируют пять объектов.

Часть складской площади на Хлебной гавани (причал №29) площадью 40 квадратных метров для осуществления технического обслуживания имущества и оборудования элеватора (силосы и др.). Адрес объекта: Одесса, Таможенная площадь, 1/6.

Часть открытого склада причала №43 площадью 475 квадратных метров для осуществления технического обслуживания имущества и оборудования элеватора (силосы, транспортная галерея с опорами и др.). Адрес объекта: Одесса, Таможенная площадь, 1/6.

Часть открытого состава причала №43 площадью 50 квадратных метров для размещения контейнера/ов для хранения образцов зерновых и масличных культур и обслуживания транспортной галереи с опорами. Адрес объекта: Одесса, Таможенная площадь, 1/6.

Часть площади с покрытием в тылу причала №43 площадью 170 квадратных метров для осуществления технического обслуживания имущества и оборудования элеватора (обслуживание тепловоза). Адрес объекта: Одесса, ул. М. Гефта, 3/2.

Часть площади с покрытием в тылу причала №42 площадью 272 квадратных метров для размещения пробоотборника для железнодорожных вагонов и дополнительного контейнера для хранения образцов зерновых и масличных культур. Адрес объекта: Одесса, ул. Приморская (ул. М. Гефта, 3).

«Размер арендной платы будет определяться во время аукциона путем предоставления предложений участниками. Шаг повышения — 10% от начальной арендной платы», — сказано в сообщении.

Конкурс состоится 31 января в 12:00 в Региональном отделении ФГИУ по Одесской и Николаевской областях.

Согласно реестру морских портов ГП «Администрация морских портов Украины», причалом №42 оперируют ООО «Бруклин-Киев» и ООО «Бруклин-Киев Порт», причалом №43 — ООО «Бруклин-Киев», ПАО «Укрэлеваторпром» и ООО «ЗПК «Инзерноэкспорт». Причал №29 в реестре не фигурирует.