Водохранилища оккупированного Крыма заполнены на треть
|18:41 24.01.2020
|Крым
Водохранилища оккупированного Крыма по состоянию на 24 января текущего года заполнены на треть.
Об этом сообщила пресс-служба "госкомитета" по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма, передает Крым Информ.
«По состоянию на 24 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,4 млн куб. метров или 30% от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 38%, их объем составляет 96,5 млн куб. метров воды», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что имеющихся ресурсов достаточно для обеспечения потребности населения питьевой водой.
Наиболее вододефицитными регионами названы восточного Крыма и Симферополь.
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