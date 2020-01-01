Підприємство групи АТ “Укртранснафта” оперативно контактує з білоруською стороною для відпрацювання техніко-економічних аспектів організації маршрутів транспортування нафти з басейну Чорного моря до білоруських НПЗ через територію України.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Департаменті з комунікацій НАК “Нафтогаз України”.

“Група Нафтогаз не має інформації щодо звернень чи пропозицій білоруської сторони до України стосовно закупівлі або постачання нафти. Водночас підприємство групи АТ „Укртранснафта“ оперативно контактує з білоруською стороною для відпрацювання техніко-економічних аспектів організації маршрутів транспортування нафти з басейну Чорного моря до білоруських НПЗ через територію України, як зафіксовано в рішеннях засідання Міжурядової українсько-білоруської комісії з економічного співробітництва”, — повідомили у Департаменті.

У пресслужбі ПАТ “Укрнафта” водночас повідомили, що компанія не отримувала пропозицій від Республіки Білорусь щодо поставок нафти.

У підприємстві відзначили, що у відповідності до постанови Кабінету міністрів України № 570 від 16 жовтня 2014 р. ПАТ “Укрнафта” не має можливості здійснювати експорт нафти.

Нагадаємо, перший віцепрем’єр республіки Дмитро Крутой минулого тижня заявив, що уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаючи варіанти крім Росії, в тому числі і Україну, а також направив сторонам відповідні пропозиції.