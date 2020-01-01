Deutsche Bahn, домовився з українською стороною про співпрацю щодо надання підтримки Укрзалізниці.

Про це німецький концерн повідомляє на своєму сайті, передає Укрінформ.

"Україна домовилась про співробітництво з Deutsche Bahn", - йдеться у повідомленні.

У ньому конкретизується, що інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn з питань інфраструктури, мобільності та транспорту - DB Engineering & Consulting – "консультуватиме та надаватиме підтримку Українській залізниці з питань підприємницької та технічної діяльності".

22 січня 2020 року в Давосі було підписано відповідну угоду. Подальші деталі співпраці, включаючи участь у питаннях оперативного управління, обговорюються, додали в компанії.

Також повідомляється, що на початку лютого 2020 року член правління DB, відповідальний за питання інфраструктури, Рональд Пофалла та представники українського уряду підпишуть у Києві меморандум про стратегічне партнерство, в якому будуть визначені подальші деталі співпраці.

22 січня у Давосі (Швейцарія) під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця".

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив 23 січня на Українському сніданку, що українська сторона "хоче віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу". При цьому він зауважив, що хоча політичні рішення щодо цього вже ухвалено, про деталі ще треба домовлятися, що офіційні документи ще мають бути підписані.

DB E&C - одна з провідних та найбільших інженерних компаній у транспортному секторі. У компанії працюють близько 5 тис. осіб із 80 країн.