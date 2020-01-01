Транзит Україною російського газу до ЄС за новим контрактом сягнув 2 млрд куб. м

17:21 24.01.2020   Украина

 Транзит газу з РФ до Європи через українську ГТС з початку 2020 року досяг 2 млрд куб. м.

Про це написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Без зайвого шуму та пилу ми вже протранспортували транзитом 2 млрд куб. м газу з РФ до країн ЄС та Молдови. Варто зауважити, що у той самий час ми отримали плату за 4,272 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу)", - написав Макогон.

З його слів, це - реальний результат підписання нового контракту, який базується на європейських засадах та включає принцип "качай або плати".

У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-ЄС сторони підписали новий контракт про транзит газу. 



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