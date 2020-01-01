Транзит Україною російського газу до ЄС за новим контрактом сягнув 2 млрд куб. м
|17:21 24.01.2020
|Украина
Транзит газу з РФ до Європи через українську ГТС з початку 2020 року досяг 2 млрд куб. м.
Про це написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Без зайвого шуму та пилу ми вже протранспортували транзитом 2 млрд куб. м газу з РФ до країн ЄС та Молдови. Варто зауважити, що у той самий час ми отримали плату за 4,272 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу)", - написав Макогон.
З його слів, це - реальний результат підписання нового контракту, який базується на європейських засадах та включає принцип "качай або плати".
У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-ЄС сторони підписали новий контракт про транзит газу.
Ще на цю тему:
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
11:49 02.01.2020
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
Пєсков: Наразі ніхто не візьметься назвати дату запуску "Північного потоку-2" через форс-мажор у зв'язку з санкціями США
08:21 02.01.2020
Українська ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"
Українська ГТС транспортувала перші кубометри газу в ЄС за новим контрактом із "Газпромом"
20:30 24.12.2019
Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво
Nord Stream 2 “забуксував” на останніх 160 кілометрах - РФ шукає спосіб завершити будівництво
08:20 21.12.2019
Україна, ЄС та Росія досягли остаточної домовленості про транзит газу - Офіс Президента
Україна, ЄС та Росія досягли остаточної домовленості про транзит газу - Офіс Президента
08:45 20.12.2019
Україна, Росія і Єврокомісія досягли «принципової угоди» щодо транзиту газу — віцепрезидент ЄК
Україна, Росія і Єврокомісія досягли «принципової угоди» щодо транзиту газу — віцепрезидент ЄК
16:01 12.12.2019
У Єврокомісії планують провести тристоронні переговори з Україною і РФ щодо газу вже в грудні
У Єврокомісії планують провести тристоронні переговори з Україною і РФ щодо газу вже в грудні
20:45 04.12.2019
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
Путін звинуватив Болгарію у затримці "Турецького потоку"
08:45 02.12.2019
Німецьке видання Bild дізналося деталі американських санкцій проти "Північного потоку-2"
Німецьке видання Bild дізналося деталі американських санкцій проти "Північного потоку-2"