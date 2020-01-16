В Україні презентували перший підручник з НАТОзнавства В Україні презентували перший підручник з НАТОзнавства

17:01 24.01.2020   Украина

В Україні анонсували вихід посібника, який висвітлює діяльність Північно-Атлантичного альянсу не лише як безпекового блоку, а й організації, яка взяла за основу своєї діяльності міжнародне право, демократичні цінності та права людини.

Про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Нове сприйняття НАТО в Україні. Навчальний спецкурс "НАТО - сила, що захищає мирних громадян".

Вперше в Україні такий посібник був розроблений як для викладачів, так і для студентів і школярів, зазначили учасники презентації. Спецкурс «НАТО — сила, що захищає мирних громадян» був розроблений Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти за підтримки уряду Великої Британії.

“Україна задекларувала свій шлях Євроатлантичної інтеграції, зараз це положення зафіксовано в Конституції України. І ніколи ще підтримка вступу України до НАТО не була такою високою. Минулого тижня я бачив результати опитувань, які зафіксували ці цифри - вище 50%. Але залишається ще багато роботи, аби всі в Україні знали що таке НАТО і що за ним стоїть. Ось чому ця робота є такою цінною в Україні. Я думаю, що освіта та навчання є ключовими речами”, - наголосив під час виступу перший секретар Посольства Великої Британії в Києві Олівер Фаірламб.

Він також поінформував, що Посольство Великої Британії профінансувало ще декілька проєктів в цій сфері в Україні.

Своєю чергою д.ю.н., викладач Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка Ірина Шопіна наголосила, що Україна вже багато десятиліть намагається подолати наслідки перебування у складі Радянського Союзу і викорінити із суспільної свідомості радянський спадок, в якому досить переконливо більшу частину населення виховували в тому, що “НАТО це та сила, яка прагне втягнути нашу державу в Тертю світову війну”. “На жаль, є люди, які поділяють такі погляди... Іноді вони знаходься в системі освіти і виховують нове покоління. Тому проблема є надзвичайно загрозливою... Цей підручник необхідно однозначно вітати і вважати дуже актуальним, оскільки він формує нову картину світу у молоді та юнацтва”, - зазначила Шопіна. Вона також наголосила, що новий підручник — це не 30 сторінок занудного тексту, який ніхто не буде читати, а “це яскраві приклади, це цитати з законодавства, це тести, малюнки, цікавий матеріал, який буде легко засвоюватись”.

Крім того, за словами авторів роботи, підручник дуже наочний та живий, він повністю заснований на достовірному об'єктивному нормативному матеріалі, а ті правові акти, які процитовані, дійсно чинні.

Як зазначали учасники презентації, посібник всебічно охоплює ключові функції НАТО в контексті захисту цивільних осіб у миротворчих операціях. Висвітлює зусилля НАТО з метою зменшення шкоди для цивільних у ситуаціях конфлікту, сприяння Альянсом створенню безпечного середовища, полегшення доступу цивільних до основних потреб. Курс в підручнику також включає аналіз гібридної інформаційної війни РФ, спрямованої на створення іміджу НАТО, як агресора.

Одна з авторок посібника Тамара Бакка нагадала, що в Україні вже проводилися освітні пілотні проєкти з інформування учнів про НАТО, в яких були задіяні школи різних областей. В стислій довідці про НАТО тоді повідомлялось, що 7 травня 1997 року в Україні був створений центр “Україна-НАТО”, який вперше відкритий в країні, що не є членом Альянсу. Вона також відзначила, що лише у 2017 році у програмі “Нова українська школа” підручник і предмет “Громадянська освіта” містив інформацію по НАТО і всі учні почали її отримувати.

“І тільки сьогодні цим посібником ми зможемо розширити матеріал та дати більше знань про НАТО”, - зазначила Бакка.

За інформацією організаторів заходу, посібник буде розміщений у відкритому доступі.



Ще на цю тему:

16:21 24.01.2020
Стратегію розвитку Повітряних Сил до 2035 року розробляють з урахуванням досвіду країн-членів НАТО
16:41 22.01.2020
Кораблі ВМС США залишили Чорне море. Росія зміцнюється поблизу Криму?
11:15 22.01.2020
Загороднюк вважає своїм головним завданням досягти військових критеріїв членства в НАТО
09:30 22.01.2020
Для навчань "Захисник - 2020" в Європу з США прибудуть 20 тис. військових - Столтенберг
15:30 21.01.2020
Воєнні розвідки України та Угорщини будуть співпрацювати
17:21 20.01.2020
У Раді почали готуватися до проведення у Києві весняної сесії ПА НАТО
19:20 16.01.2020
У НАТО очікують побачити проєкт реформи СБУ наприкінці січня
17:45 16.01.2020
Кулеба сподівається, що закон про середню освіту покращить відносини з Угорщиною
13:15 16.01.2020
Кулеба: Угорщина зараз – не проблема у наших відносинах з НАТО
09:15 16.01.2020
Новий формат взаємин НАТО з партнерами не знизить рівень співробітництва з Україною – Кулеба
09:01 16.01.2020
Україна обговорює з НАТО доступ до системи оборонних закупівель – Кулеба
08:31 16.01.2020
Україна подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
13:45 22.01.2020
У Вірменії археологи знайшли водогін, якому майже 2 тисячі років
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:45 24.01.2020
Прокуратура Болгарії зупинила кримінальне провадження проти двох російських дипломатів
13:21 24.01.2020
У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві
18:20 23.01.2020
В Болгарії трьох росіян звинувачують у спробі отруєння зброяря
09:45 22.01.2020
У Болгарії колишнього главу розвідувального агентства звинуватили у витоку інформації
Всі новини країни
Греция Греция
19:41 24.01.2020
Невідомі вчинили кібератаку на урядові сайти Греції
13:41 24.01.2020
Греция выдала россиянина Александра Винника Франции
20:10 23.01.2020
ЄС надав Греції кредит у 180 млн євро на новий аеропорт
14:00 23.01.2020
В Греции проходит масштабная забастовка
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:01 24.01.2020
ЕС передал Грузии оборудование для комплексного управления границами и борьбе с преступностью
14:10 23.01.2020
Глава МЗС Туреччини: Грузія має бути в НАТО
12:20 23.01.2020
Грузия обсудила с НАТО острые вопросы, связанные с оккупацией
11:40 23.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии слаживают тактические действия в составе рот
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 24.01.2020
Росія наступного тижня направить послання "п'ятірці" Радбезу ООН про проведення саміту
12:41 24.01.2020
У Держдумі запропонували Україні приєднатися до Союзної держави Росії та Білорусі
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
08:45 24.01.2020
У МЗС Росії прокоментували порівняння Нідерландами атак на МН17 і український літак в Ірані
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
15:41 22.01.2020
Словенская фармкомпания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет – СМИ
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 24.01.2020
Турция заручается поддержкой все новых стран
15:20 23.01.2020
Туреччина звинуватила ЄС у невиконанні зобов’язань щодо міграційної угоди
14:20 23.01.2020
У столиці Туреччини стався землетрус
19:15 22.01.2020
Кіпр підозрює Туреччину в крадіжці технічних даних щодо недавніх бурових робіт
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 24.01.2020
СБУ заявляє, що підозрюваний в «держзраді» кримчанин не співпрацював із відомством
20:30 24.01.2020
Одеський припортовий завод отримав нового керівника
20:15 24.01.2020
Помпео прямує у велике турне: Україна, Білорусь, Казахстан і Узбекистан
20:01 24.01.2020
ЄСПЛ зареєстрував скаргу на затримання архієпископа Климента в окупованому Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд