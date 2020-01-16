Экипаж подлодки «Колпино» сдал «аварийные» нормативы

16:41 24.01.2020   Крым

На дизель-электрической подводной лодке «Колпино» ЧФ РФ прошли учения по борьбе за живучесть. Экипаж выполнил нормативы по реагированию на аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

По легенде, во время стоянки в пункте базирования в одном из отсеков субмарины произошло условное возгорание и задымление.

В ходе учения личный состав аварийного отсека отработал действия с центральным постом. Экипаж субмарины отработал нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке.



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