Якою буде Стратегія розвитку Повітряних Сил ЗС України та які виклики постануть перед військовими авіаторами в найближчі 15 років: ці та інші питання розглядають у Вінниці представники Командування Повітряних Сил Збройних Сил України та делегації США.

Як зазначив начальник воєнно-наукового відділу штабу Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Артем Антонов, розробка Стратегії — непростий процес, який триває вже близько року. Документ оборонного планування на таку довгострокову перспективу в Повітряних Силах розробляють вперше, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

– Нині ми виходимо на фінішну пряму. Вже готовий цілісний документ, у якому відображене наше бачення цільової моделі Повітряних Сил до 2035 року, та шляхи, якими ми плануємо досягати поставлених цілей, – зазначив офіцер.

Він також додав, що одним із ключових завдань для Повітряних Сил згідно зі Стратегією є набуття взаємосумісності бойової авіації України та країн-членів НАТО. Щодо проблемних питань, то найбільш актуальним залишається переозброєння, яке вимагає значних фінансових ресурсів.

Представити Стратегію розвитку Повітряних Сил ЗС України широкому загалу планують уже цієї весни. В основу документа буде закладено досвід провідних країн світу. Тож він відповідатиме кращим практикам у цій сфері. Це дасть чітке визначення ролі й місця Повітряних Сил у системі нацбезпеки і оборони та відобразить реалістичний покроковий план дій до 2035 року.