Украина принимает участие в учениях Combined Resolve XIII в Германии
|16:01 24.01.2020
|Украина
Группа офицеров ВСУ принимает участие в многонациональных учениях «Комбайнд Резолв XIII». Учения проводятся на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center — JMRC) в немецком Хохенфельсе.
Об этом сообщает АрмияInform, передает Флот2017.
Цель учений — практические тренировки в выполнении задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО. Отдельное внимание уделяется повышению уровня совместимости подразделений вооруженных сил стран-участниц.
Легенда учения — группа воображаемых стран с востока пытается захватить ряд стран Балтийского региона и Центральной Европы, используя сепаратистские движения, незаконные вооруженные формирования, информационно-психологическое воздействие, пропаганду и т.д.
Украину на учениях представляют офицеры ВСУ, которые выполняют задачи в штабе многонациональной дивизии и в составе подразделения информационно-психологических операций. Украинские военнослужащие представят опыт ВСУ в противостоянии российско-террористическим бандформированиям в формате общей подготовки всех участников учения.
Учения продлятся в течение двух недель и проходят в два этапа. На первом этапе пройдут командно-штабные учения бригадного уровня с применением средств имитационного моделирования. На втором этапе предполагается проведение практических задач. Также в рамках учений на базе учебного центра Графенвер (Германия) состоятся бригадные учения ВС США с боевой стрельбой.
В учениях принимают участие более 5000 военнослужащих из 17 стран мира: Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Северной Македонии, Нидерландов, Румынии, Словении, США, Венгрии и Украины.
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