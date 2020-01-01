Украина принимает участие в учениях Combined Resolve XIII в Германии

16:01 24.01.2020   Украина

Группа офицеров ВСУ принимает участие в многонациональных учениях «Комбайнд Резолв XIII». Учения проводятся на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center — JMRC) в немецком Хохенфельсе.

Об этом сообщает АрмияInform, передает Флот2017.

Цель учений — практические тренировки в выполнении задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО. Отдельное внимание уделяется повышению уровня совместимости подразделений вооруженных сил стран-участниц.

Легенда учения — группа воображаемых стран с востока пытается захватить ряд стран Балтийского региона и Центральной Европы, используя сепаратистские движения, незаконные вооруженные формирования, информационно-психологическое воздействие, пропаганду и т.д.

Украину на учениях представляют офицеры ВСУ, которые выполняют задачи в штабе многонациональной дивизии и в составе подразделения информационно-психологических операций. Украинские военнослужащие представят опыт ВСУ в противостоянии российско-террористическим бандформированиям в формате общей подготовки всех участников учения.

Учения продлятся в течение двух недель и проходят в два этапа. На первом этапе пройдут командно-штабные учения бригадного уровня с применением средств имитационного моделирования. На втором этапе предполагается проведение практических задач. Также в рамках учений на базе учебного центра Графенвер (Германия) состоятся бригадные учения ВС США с боевой стрельбой.

В учениях принимают участие более 5000 военнослужащих из 17 стран мира: Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Северной Македонии, Нидерландов, Румынии, Словении, США, Венгрии и Украины.



Ще на цю тему:

17:30 01.11.2019
На Херсонщине началисьмасштабные боевые стрельбы войск ПВО / Видео
11:15 30.10.2019
На Херсонщині проведуть тактичні навчання зенітних ракетних комплексів із бойовою стрільбою
20:30 24.10.2019
У Миколаєві завершились українсько-британські навчання Warrior Watcher – 2019 / Фото
14:01 17.10.2019
У Миколаєві розпочались українсько-британські військові навчання "Warrior Watcher-2019"
18:00 02.10.2019
В Киевской области прошли масштабные учения подразделений МВД / Видео
09:10 30.09.2019
У районі Одеси відбудуться ракетні стрільби - частину Чорного моря закрили / Мапа
20:21 27.09.2019
Учения «Казацкая воля-2019»: ВМСУ провели маневрирования тактических групп корабельно-катерного состава
16:24 27.09.2019
На Одещині 3 та 4 жовтня відбудуться ракетні стрільби
18:15 24.09.2019
ЗСУ почали стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля – 2019»
20:30 12.09.2019
В Бердянске пройдут антитеррористические учения СБУ
11:20 02.09.2019
Як морпіхи били противника на Азові / Фото
16:21 28.08.2019
ВМСУ проводят масштабные сборы с командирами бригад и полков
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
13:45 22.01.2020
У Вірменії археологи знайшли водогін, якому майже 2 тисячі років
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:45 24.01.2020
Прокуратура Болгарії зупинила кримінальне провадження проти двох російських дипломатів
13:21 24.01.2020
У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві
18:20 23.01.2020
В Болгарії трьох росіян звинувачують у спробі отруєння зброяря
09:45 22.01.2020
У Болгарії колишнього главу розвідувального агентства звинуватили у витоку інформації
Всі новини країни
Греция Греция
19:41 24.01.2020
Невідомі вчинили кібератаку на урядові сайти Греції
13:41 24.01.2020
Греция выдала россиянина Александра Винника Франции
20:10 23.01.2020
ЄС надав Греції кредит у 180 млн євро на новий аеропорт
14:00 23.01.2020
В Греции проходит масштабная забастовка
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:01 24.01.2020
ЕС передал Грузии оборудование для комплексного управления границами и борьбе с преступностью
14:10 23.01.2020
Глава МЗС Туреччини: Грузія має бути в НАТО
12:20 23.01.2020
Грузия обсудила с НАТО острые вопросы, связанные с оккупацией
11:40 23.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии слаживают тактические действия в составе рот
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
14:41 24.01.2020
Росія наступного тижня направить послання "п'ятірці" Радбезу ООН про проведення саміту
12:41 24.01.2020
У Держдумі запропонували Україні приєднатися до Союзної держави Росії та Білорусі
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
08:45 24.01.2020
У МЗС Росії прокоментували порівняння Нідерландами атак на МН17 і український літак в Ірані
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
15:41 22.01.2020
Словенская фармкомпания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет – СМИ
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 24.01.2020
Турция заручается поддержкой все новых стран
15:20 23.01.2020
Туреччина звинуватила ЄС у невиконанні зобов’язань щодо міграційної угоди
14:20 23.01.2020
У столиці Туреччини стався землетрус
19:15 22.01.2020
Кіпр підозрює Туреччину в крадіжці технічних даних щодо недавніх бурових робіт
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 24.01.2020
СБУ заявляє, що підозрюваний в «держзраді» кримчанин не співпрацював із відомством
20:30 24.01.2020
Одеський припортовий завод отримав нового керівника
20:15 24.01.2020
Помпео прямує у велике турне: Україна, Білорусь, Казахстан і Узбекистан
20:01 24.01.2020
ЄСПЛ зареєстрував скаргу на затримання архієпископа Климента в окупованому Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд