Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на результаты инженерных изысканий, проведенных при подготовке проектных документов для строительства в оккупированной Балаклаве яхтенной марины на 600 судов.

При строительстве этого объекта очистят и углубят дно Балаклавской бухты, расчистят дно прибрежной полосы, проведут инженерную подготовку территории. А также реконструируют причалы общей длиной 1941 метр, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных (Таврической и Назукина) бухты, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы, передают Примечания.

Техническим заказчиком строительства выступает "ГБУ Севастополя «Дирекция капитального строительства» (реорганизовано правительством города в государственное казенное учреждение «Единая дирекция капитального строительства» — прим.)", а проектировщиком — фирма «Стройгазмонтаж» (контролируется миллиардером Аркадием Ротенбергом). За успешное выполнение проектно-изыскательских работ «Стройгазмонтаж» получит 343,4 миллиона рублей.

«Планируемый на данном этапе срок создания объекта — 2020-2022 годы. Обращаем ваше внимание, что срок может быть скорректирован в ходе подготовки проектной и рабочей документации, а также на этапе реализации проекта», — уточнила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Ранее издание Forbes сообщило, что создание марины может обойтись в 7,2 миллиарда рублей.

Рекреационный комплекс «Яхтенная деревня», под который планируется отдать землю (19,8 гектара) на западном берегу Балаклавской бухты; до первой половины января 2020 года нужно было подготовить проекты планировки и межевания «Яхтенной деревни», о чем распорядился "департамент архитектуры и градостроительства" оккупированного Севастополя.