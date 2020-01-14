Росія наступного тижня направить послання "п'ятірці" Радбезу ООН про проведення саміту

14:41 24.01.2020   Россия

Кремль надішле наступного тижня послання лідерам держав - постійних членів Ради безпеки ООН про проведення саміту, щоб "почати пошук шляхів для розрядки" в світі.

 Як передає власний кореспондент  УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він нагадав, що президент РФ Володимир Путін сформулював у ході виступу в Ізраїлі "дуже важливу ініціативу для "п'ятірки" членів Радбезу - провести в цьому році в будь-який час у будь-якому місці саміт". "Президент згадав, що найближчими днями будуть надіслані послання главам держав і урядів згаданих країн, які міститимуть вже більше конкретики по суті пропозиції президента Путіна. Ці послання будуть відправлені цими днями. У першій половині наступного тижня вже наші візаві отримають ці послання, отримають інформацію", - сказав Пєсков.

Він також додав, що Кремль буде "з нетерпінням чекати реакції інших країн". "Путін адресував свій заклик, свої ініціативи саме керівникам "п'ятірки ", і звичайно, участь всіх є надзвичайно важливою з точки зору загального потенціалу, докладання зусиль для знаходження відповідей на ті проблеми, які перед нами стоять. Поодинці ми їх вирішити не можемо", - відповів Пєсков на запитання про те, чи матиме сенс саміт "п'ятірки" в усіченому форматі, якщо частина постійних членів РБ ООН погодиться, а частина - ні.

"Для чого (саміт)? Для того, щоб говорити про ту критичну масу викликів у різних сферах і великий конфліктний потенціал на регіональному рівні, на міжнародному рівні. Щоб саме ось ці країни "п'ятірки" взяли на себе відповідальність з тим, щоб зупинити подальше небезпечне наростання цієї критичної маси, поставити себе вище за ті розбіжності, які є зараз між цими країнами, з тим щоб почати пошук шляхів для розрядки, для відповіді на ті виклики, які зараз стоять перед всім людством, з тим, щоб саме ці п'ять країн взяли на себе відповідальність за цю саму розрядку, яка настільки необхідна для всіх", - сказав Пєсков.

За його словами, ця ініціатива вже дістала підтримку від деяких країн. "Ви знаєте, що і Китай підтримав, і, власне, президент (Франції Еммануель) Макрон, який вчора був присутній разом з Путіним на церемонії, також заявив про свою підтримку цієї ініціативи", - додав прес-секретар президента РФ. Як відомо, до Ради безпеки ООН входять п'ять постійних членів - Китай, Велика Ббританія, США, Франція і РФ, які мають право вето.

 



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