В Україні оголосили конкурс на посаду голови Адміністрації морпортів

14:21 24.01.2020   Украина

Міністерство інфраструктури України оголосило відкритий відбір на заміщення посади голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Про це повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на рішення наглядової ради АМПУ від 17 січня, передає  УНІАН.

Згідно з повідомленням, одними з ключових завдань нового керівника на даній посаді є забезпечення корпоратизації підприємства та перетворення на акціонерне товариство, покращення якості інфраструктури та послуг, налагодження співпраці з усіма стейкхолдерами для досягнення стабільного розвитку портової системи, забезпечення виходу держави із сегмента стивідорної діяльності через механізм концесії чи приватизації, удосконалення планування землекористування з встановленням офіційних кордонів порту і посиленням контролю за відведенням портових земель, а також дієва антикорупційна політика АМПУ.

Зазначається, що кандидат на посаду голови Адміністрації морпортів повинен, зокрема, мати вищу освіту не нижче магістерського рівня; досвід роботи не менше п'яти років з управління великими українськими та міжнародними компаніями з позитивною репутацією на керівних посадах та управління змінами та реструктуризації бізнесу; мати бездоганну ділову репутацію; вільно володіти англійською мовою.

Також повідомляється, що наявність другої вищої освіти за управління та бізнес-адміністрування, досвід роботи в морській галузі та вільне володіння українською та/або російською мовами - буде перевагою.

Крім того, перевагою вважатиметься досвід роботи на вищих керівних посадах у міжнародних компаніях, що надають послуги в галузі аудиту та управлінського консалтингу, а також досвід розробки та реалізації бізнес-стратегії, трансформації бізнесу і підвищення ефективності роботи.

Також повідомляється, що для участі у відкритому відборі претендент має до 7 лютого 2020 року подати заявку компанії з відбору персоналу Odgers Berndtson.

За даними прес-служби Мінінфраструктури, даний конкурсний відбір буде складатися з п'яти етапів: подання документів претендентами на участь; оцінка та аналіз заявок кожного претендента; інтерв'ю кандидатів з представниками компанії з відбору персоналу Odgers Berndtson; інтерв'ю кандидатів з наглядовою радою АМПУ; визначення переможця конкурсу. У міністерстві підкреслили, що для інтерв'ю з наглядовою радою АМПУ кандидати повинні підготувати презентацію "Сто днів роботи на посаді голови Адміністрації морпортів".

Раніше новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів кадрові чистки у морській галузі, назвавши їх "джихадом" проти корупціонерів. Серед звільнених – керівники низки портів, Держслужби морського і річкового транспорту (Морської адміністрації), а також заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, який в професійних колах отримав прізвисько "заступник з корупції".

Довідка.

Адміністрація морських портів України розпочала роботу в червні 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли в нову структуру шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів.

Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Білгород-Дністровський порти, порт "Чорноморськ" і порт "Південний", що в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і стивідорна компанія "Ольвія".

Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх загалом три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський.

Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.

 



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