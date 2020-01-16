Кримському експрокурору повідомили про підозру у державній зраді

14:01 24.01.2020   Крым

Колишньому прокурору Роздольнинського району АР Крим повідомили про підозру у державній зраді.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру колишньому прокурору Роздольнинського району АР Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться в повідомленні.

Так, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на підставі показів працівників так званого "отдела МВД России по Раздольненскому району" Роздольнинським районним судом постановлено вирок за ст. 319 КК РФ відносно громадянина України та призначено йому покарання у вигляді 320 годин обов’язкових робіт за начебто приниження представника "правоохоронного органу" окупантів підчас проведення незаконного обшуку.

"У свою чергу прокурор Роздольнинського району, який перейшов на службу до окупантів, розуміючи незаконність раніше винесеного вироку суду, в супереч Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Конвенції про захист цивільного населення під час війни, вимагав зміни покарання за вказаним вироком з 320 годин обов’язкових робіт на більш суворе покарання у вигляді 40 діб позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що як результат, суд, задовольнив клопотання вказаного прокурора та змінив покарання громадянину України, чим порушив право українця на свободу і особисту недоторканість та справедливий суд.

Нагадаємо, повідомлено про підозру 16 учасникам "Самооборони Криму".



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