У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві

13:21 24.01.2020   Болгария

У Болгарії досудове розслідування підтвердило, що двоє російських дипломатів займалися збором секретної інформації на користь РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву прокуратури Болгарії.

Зазначається, що генпрокурор Болгарії Іван Гешев повідомив МЗС країни про докази того, що двоє іноземців займалися на території Болгарії розвідувальною діяльністю.

"Під час розслідування в рамках одного з досудових проваджень було встановлено, що з 2017 року по теперішній час громадянин Російської Федерації здійснював розвідувальну діяльність, в ході якої він добував інформацію про механізми виборчого процесу в країні. Встановлено, що російський громадянин має статус дипломата, він акредитований в Болгарії в якості першого секретаря в консульському відділі посольства Російської Федерації в Софії", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час іншого досудового розслідування прокуратура Болгарії зазначила, що в період з жовтня 2018 року по теперішній час інший громадянин Росії здійснював збір розвідувальної інформації, в т.ч. державну і службову таємницю в галузі енергетики та енергетичної безпеки країни, яку він направляв в штаб-квартиру російської розвідки в Москві.

"Для здійснення своєї незаконної діяльності росіянин встановив контакти з болгарськими громадянами, які мали доступ до інформації в цій сфері. Подальша перевірка встановила, що громадянин Росії має дипломатичний імунітет, оскільки він є співробітником торгового представництва Російської Федерації в Софії", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що, незважаючи на наявність підстав для притягнення їх як обвинувачених у вчиненні злочину, кримінальне провадження щодо двох російських громадян було призупинено на основі Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Варто зазначити, що у жовтні минулого року з Болгарії вислали російського дипломата, звинуваченого у шпигунстві.



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