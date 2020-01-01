ЕС передал Грузии оборудование для комплексного управления границами и борьбе с преступностью

13:01 24.01.2020   Грузия

21 января ЕС вместе с партнером по реализации проекта Международной организацией по миграции (МОМ) передали Министерству внутренних дел (МВД) Грузии оборудование новых технологий по верификации идентификационных документов и программное обеспечение для проведения расследований киберпреступлений.

Переданное оборудование поможет МВД проводить основательные проверки удостоверений личности и проездных документов, в то время как программное обеспечение предоставит возможность департаментам криминалистики и судебной медицины, а также департаментам главного управления уголовной полиции расследовать случаи киберпреступлений и получать сложно добываемые доказательства из киберпространства, сообщает Грузия Online.

"Данное оборудование сделает грузинские власти более эффективными в борьбе с нерегулярной миграцией и преступностью, включая и с высоко технологическими формами киберпреступности", – отметил Винсент Рей, глава оперативного департамента сотрудничества Представительства ЕС в Грузии. Он добавил, что "важным данное оборудование и программное обеспечение является и в свете безвизового режима с ЕС, представляя собой часть более широкой поддержки ЕС в обеспечении современных и должным обрезом управляемых границ в Грузии, а также безопасности и защиты граждан страны".

Оборудование и программное обеспечение, общей стоимостью в 130 тыс. евро, поможет еще больше повысить возможности грузинского правительства в их борьбе с преступностью.



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