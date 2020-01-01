Катарская QTerminals выиграла конкурс на концессию «Ольвии»

11:21 24.01.2020   Украина

Катарская компания QTerminals выиграла конкурс на концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия».

Об этом «Портам Украины» сообщили представители Министерства инфраструктуры.

QTerminals занимается портовыми операциями и морскими перевозками, осуществляет перевалку контейнеров, генеральных и ро-ро грузов. Миссия компании — способствовать эффективной внешней торговле Катара. Компания создана Mwani Qatar (51% акций) и Milaha (49% акций).

Предварительную квалификацию на участие в концессионном конкурсе прошли QTerminals (Катар) и объединение ООО «Морское агентство «Питерс» и ООО «Протти-Газолин» (оба — Украина). Прием заявок на участие в конкурсе проводился с 18 октября по 16 декабря 2019 года.

Мининфраструктуры объявило конкурсы на концессию имущества ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» и соответствующего имущества ГП «Администрация морских портов Украины» 12 сентября 2019 года.

ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Пилотные проекты утверждены Мининфраструктуры 23 июня 2016 года. ТЭО пилотных проектов разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы.



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