В 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 157 случаев задержаний - КРЦ
|12:21 24.01.2020
|Крым
В 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 157 случаев задержаний, 127 из которых – в отношении представителей крымскотатарского народа. Количество задержаний за 2019 год превышает показатель за 2018 на 30 случаев. Тогда было известно о 128 случаях, в 2017 – о 286 случаях.
Об этом говорится в анализе нарушений прав человека в Крыму за 2019 год Крымскотатарского Ресурсного Центра.
В Крыму сохраняется тенденция массовых задержаний после обысков, как правило, по подозрению в причастности к запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир». Наиболее ярко она прослеживается в марте и июне. Другой особенностью данного периода является массовое задержание крымских татар на акциях протеста в Москве. Еще одной особенностью можно назвать системное безосновательное задержание активистов на админгранице с оккупированным Крымом, случаи морального давления и нарушения прав задержанных.
За данный период зафиксированы задержания по подозрению в якобы участии в батальоне имени Н. Челебиджихана, в запрещенных в РФ организациях «Свидетели Иеговы» и «Хизб ут-Тахрир», по подозрению в якобы призывах к экстремистской или террористической деятельности, в изготовлении взрывчатых веществ, а также за якобы демонстрацию запрещенной символики.
Напомним, что в 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 86 обысков, 64 из которых были проведены в домах крымских татар.
Ще на цю тему:
ФСБ нашла в оккупированном Крыму "схрон спецслужб Украины"
З 9 лютого діти до 16 років зможуть самостійно перетинати адмінмежу з Кримом за ID-паспортом - Мінветеранів
Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн грн
"Аэропроект" выступит в качестве третьего лица по иску аэропорта Симферополь к китайской фирме
Путін вирішив поміняти Аксьонова на "губернатора" Севастополя та віддати Крим під нагляд мера Москви
Кримський суддя заочно отримав 12 років за держзраду
Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії Криму