В 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 157 случаев задержаний, 127 из которых – в отношении представителей крымскотатарского народа. Количество задержаний за 2019 год превышает показатель за 2018 на 30 случаев. Тогда было известно о 128 случаях, в 2017 – о 286 случаях.

Об этом говорится в анализе нарушений прав человека в Крыму за 2019 год Крымскотатарского Ресурсного Центра.

В Крыму сохраняется тенденция массовых задержаний после обысков, как правило, по подозрению в причастности к запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир». Наиболее ярко она прослеживается в марте и июне. Другой особенностью данного периода является массовое задержание крымских татар на акциях протеста в Москве. Еще одной особенностью можно назвать системное безосновательное задержание активистов на админгранице с оккупированным Крымом, случаи морального давления и нарушения прав задержанных.

За данный период зафиксированы задержания по подозрению в якобы участии в батальоне имени Н. Челебиджихана, в запрещенных в РФ организациях «Свидетели Иеговы» и «Хизб ут-Тахрир», по подозрению в якобы призывах к экстремистской или террористической деятельности, в изготовлении взрывчатых веществ, а также за якобы демонстрацию запрещенной символики.

Напомним, что в 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 86 обысков, 64 из которых были проведены в домах крымских татар.