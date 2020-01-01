Військова прокуратура Південного регіону України в рамках досудового розслідування встановила, що Південне ТерКЕУ прийняло й оплатило підряднику виконані роботи з будівництва двох казарм поліпшеного планування в місті Подільськ Одеської області на суму, що на 7,6 млн грн перевищує вартість фактично виконаних робіт.

Як повідомляється на офіційному сайті, Військова прокуратура Південного регіону України у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження продовжує досліджувати факти можливого зловживання службовими особами Південного ТерКЕУ службовим становищем в інтересах суб’єктів господарювання, передає Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Південне ТерКЕУ з ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Екотехстрой» уклало договори генерального підряду на будівництво двох казарм поліпшеного планування у військовому містечку № 1, що розташоване в м. Подільськ Одеської області. Загальна сума договорів становить 32,8 млн грн.

«Упродовж 2018 року на підставі актів виконаних робіт Південне ТерКЕУ прийняло й оплатило підряднику виконані роботи на суму понад 13,1 млн грн», — повідомляє сайт прокуратури.

Натомість, як установили судові будівельно-технічні експерти, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, указаним в актах приймання виконаних робіт, та мають різницю на суму майже 7,6 млн грн.

«Наразі Військова прокуратура Південного регіону України призначила у кримінальному провадженні судову економічну експертизу, за результатами якої буде прийнято рішення про достатність даних для притягнення службових осіб до кримінальної відповідальності», — інформує пресслужба прокуратури та нагадує, що «досудове розслідування інших кримінальних проваджень щодо будівництва перебуває на постійному контролі Військової прокуратури Південного регіону України».