У Чернівецькій області прикордонники зупинили контрабандистів, які намагалися нелегально перемістити через кордон з Румунією сигарети.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає УНН.

Групу молодиків з пакунками за спиною, що прямувала в сторону кордону з Румунією, виявив прикордонний наряд відділу "Красноїльськ". На вимогу правоохоронців зупинитися пачкарі покидали свої ноші та розбіглися врізнобіч. Не зупинили їх й попереджувальні постріли у повітря. В ході переслідування втікачів прикордонникам, за допомогою службового собаки, вдалося вийти на слід одного з ймовірних пачкарів. Зі слів затриманого стало відомо, що він житель населеного пункту Красноїльськ, при собі у чоловіка жодних документів не було.

На місці виявлення групи правопорушників прикордонники знайшли 12 пакунків, у яких було близько 18 тисяч пачок сигарет. Згодом, в ході огляду прилеглої до кордону території групою реагування виявлено тютюновий сховок, де знаходилося ще кілька пакунків із сигаретами різних марок.

За попередньою оцінкою правопорушники втратили товару на понад 700 тисяч гривень. Тютюнові вироби, наразі, доставлені до відділення "Красноїльськ". Тривають заходи зі встановлення решти осіб, причетних до даного правопорушення. Щодо затриманого буковинця, то йому доведеться відповісти за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законним вимогам представників Держприкордонслужби.