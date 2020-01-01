У Держдумі РФ заявили, що Україна може приєднатися до так званої Союзної держави Росії та Білорусі.

Зокрема, таку думку висловив пов'язаний із терористами "Л/ДНР" перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький. Його цитують "РИА Новости", повідомляє OBOZREVATEL.

Так, за словами російського політика, українці, які приїжджають на "Слов'янський базар" у Вітебську, нібито вважають, що Союзна держава дає переваги у розвитку економіки та соціальної захищеності.

"Один "Слов'янський базар" чого вартий... Думаю, що підбивши безпосередні підсумки на сьогодні, якщо ми говоримо про третю слов'янську державу, можливо, вони теж приєднаються, щоб бути активним учасником для побудови таких взаємин", – видав Водолацкий.

Він також заговорив про нібито "величезну користь" від укладення такого "союзу".

На його переконання, зараз Росія і Білорусь "ефективно співпрацюють у рамках цього договору з питань оборони, промисловості, а також медицини й культури".

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