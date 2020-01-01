МЗС Румунії вимагав пояснень від українського посла через переклад промови Зеленського
|11:01 24.01.2020
|Украина
Міністерство закордонних справ Румунії зажадало від українського посла у зв'язку із згадкою Румунії під час вітальної промови президента України Володимира Зеленського до Дня соборності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Румунії.
Повідомляється, що в Румунії зажадали пояснень у зв'язку згадкою "окупації" Північної Буковини у промові Зеленського.
"Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунії, які з'явилися в нещодавньої публічної промови президента України, і висловлює здивування цим і підкреслює необхідність правильного розуміння історії", - йдеться в заяві МЗС.
За словами посла України в Бухаресті Олександра Банькова, мова йде про неточному перекладі на англомовній сторінці сайту Офісу президента слова "зайняли", яке було переведене як "occupied" і сприйнята румунською стороною як "окупація".
"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео. До речі, переклад вже виправлений (на слово "taken" - ред.), - написав Баньков на своїй сторінці в Facebook.
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