МЗС Румунії вимагав пояснень від українського посла через переклад промови Зеленського

11:01 24.01.2020   Украина

Міністерство закордонних справ Румунії зажадало від українського посла у зв'язку із згадкою Румунії під час вітальної промови президента України Володимира Зеленського до Дня соборності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Румунії.

Повідомляється, що в Румунії зажадали пояснень у зв'язку згадкою "окупації" Північної Буковини у промові Зеленського.

"Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунії, які з'явилися в нещодавньої публічної промови президента України, і висловлює здивування цим і підкреслює необхідність правильного розуміння історії", - йдеться в заяві МЗС.

За словами посла України в Бухаресті Олександра Банькова, мова йде про неточному перекладі на англомовній сторінці сайту Офісу президента слова "зайняли", яке було переведене як "occupied" і сприйнята румунською стороною як "окупація".

"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео. До речі, переклад вже виправлений (на слово "taken" - ред.), - написав Баньков на своїй сторінці в Facebook.



Ще на цю тему:

20:41 20.01.2020
Албанія відкриє посольство в Україні
08:31 08.01.2020
Пристайко розповів про зрив домовленостей з оборонними фірмами Німеччини
19:30 24.12.2019
Зеленський призначив послів у Хорватії та Вірменії
11:30 27.11.2019
Новий посол Канади почала роботу в Україні / Фото
20:47 09.07.2019
ЕС официально назвал нового посла в Украине
07:59 09.07.2019
Канада істотно розширила місію поліцейських інструкторів в Україні
08:01 04.07.2019
Парламент Австрії ратифікував угоду про культурну співпрацю з Україною
11:59 25.06.2019
Українська делегація в ПАРЄ може призупинити роботу через повернення росіян
08:42 25.06.2019
Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ
10:56 20.06.2019
Посол Украины в Грузии покинул съезд межпарламентской ассамблеи в знак протеста
09:31 12.06.2019
Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по освобождению осужденных
17:02 04.06.2019
В Кремле поставили Украине условие для нормандской встречи
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные отрабатывают элементы контраварийного вождения
10:00 23.01.2020
ЮВО: В Армении военнослужащие российской военной базы проводят учения
13:45 22.01.2020
У Вірменії археологи знайшли водогін, якому майже 2 тисячі років
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:21 24.01.2020
У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві
18:20 23.01.2020
В Болгарії трьох росіян звинувачують у спробі отруєння зброяря
09:45 22.01.2020
У Болгарії колишнього главу розвідувального агентства звинуватили у витоку інформації
10:00 21.01.2020
Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Греция Греция
20:10 23.01.2020
ЄС надав Греції кредит у 180 млн євро на новий аеропорт
14:00 23.01.2020
В Греции проходит масштабная забастовка
13:30 22.01.2020
Президентом Греції вперше обрали жінку
18:45 21.01.2020
У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:01 24.01.2020
ЕС передал Грузии оборудование для комплексного управления границами и борьбе с преступностью
14:10 23.01.2020
Глава МЗС Туреччини: Грузія має бути в НАТО
12:20 23.01.2020
Грузия обсудила с НАТО острые вопросы, связанные с оккупацией
11:40 23.01.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии слаживают тактические действия в составе рот
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 24.01.2020
У Держдумі запропонували Україні приєднатися до Союзної держави Росії та Білорусі
09:45 24.01.2020
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
08:45 24.01.2020
У МЗС Росії прокоментували порівняння Нідерландами атак на МН17 і український літак в Ірані
21:00 23.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 22, 23 января
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
18:45 23.01.2020
Румыния приостановила сотрудничество с Молдовой
19:45 22.01.2020
Конституційний суд Румунії визнав незаконним обрання спікера Сенату
15:41 22.01.2020
Словенская фармкомпания KRKA подкупала врачей в Румынии более 10 лет – СМИ
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 24.01.2020
Турция заручается поддержкой все новых стран
15:20 23.01.2020
Туреччина звинуватила ЄС у невиконанні зобов’язань щодо міграційної угоди
14:20 23.01.2020
У столиці Туреччини стався землетрус
19:15 22.01.2020
Кіпр підозрює Туреччину в крадіжці технічних даних щодо недавніх бурових робіт
Всі новини країни
Украина Украина
12:21 24.01.2020
В 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 157 случаев задержаний - КРЦ
12:01 24.01.2020
Прокуратура розслідує зловживання службовим становищем під час будівництва казарм в Одеській області
11:21 24.01.2020
Катарская QTerminals выиграла конкурс на концессию «Ольвии»
11:01 24.01.2020
МЗС Румунії вимагав пояснень від українського посла через переклад промови Зеленського
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд