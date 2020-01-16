ФСБ нашла в оккупированном Крыму "схрон спецслужб Украины"

10:17 24.01.2020   Крым

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя оккупированного Крыма, который "по заданию спецслужб Украины оборудовал на территории полуострова схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Об этом сообщил ФСБ по оккупированному Крыму, передает Крым Информ.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг», – говорится в сообщении.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

"Суд" в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.



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