Минтранс РФ предлагает выделить 1,4 млрд рублей на субсидии круизов в оккупированный Крым

10:41 24.01.2020   Крым

Министерство транспорта России предложило субсидировать круизы в оккупированный Крым в размере более 1,38 млрд рублей.

С этой целью разработан проект постановления кабинета министров РФ, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в четверг и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, передает Крым Информ.

Минтранс разработал правила предоставления субсидии из бюджета «российским организациям на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке и размещению туристов, оказываемых на судах, используемых на морской линии, при условии, что один из морпортов для их обязательного захода расположен на территории республики Крым или города федерального значения Севастополя».

«Сложности организации круизной линии связаны с необходимостью поддержания тарифа на перевозку на социальном уровне. В настоящее время отсутствует достаточная востребованность рассматриваемых туристических услуг в регионе на уровне, необходимом для обеспечения как минимум безубыточности круизных проектов», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления российского правительства.

Авторы считают, что нововведения способствуют увеличению количества туристов, посещающих оккупированных Крыма и Севастополя, развитию туристической инфраструктуры и восстановлению позиций российского морского туризма в Черноморском бассейне. Реализация проекта постановления потребует дополнительных расходов из федерального бюджета: в 2020 году в размере 531,554 млн рублей, в 2021 году – 450 млн рублей, в 2022 году – 400 млн рублей, говорится в пояснительной записке.

В 2016 году организованно морское круизное сообщение между Сочи и аннексированным Крымом.

Лайнер «Князь Владимир» ходит из Сочи с заходами в Новороссийск, оккупированные Ялту и Севастополь.

В прошлом году лайнер сделал пробный заход в порт Сухум (Абхазия). 



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