З 9 лютого діти до 16 років зможуть самостійно перетинати адмінмежу з Кримом за ID-паспортом - Мінветеранів
|10:01 24.01.2020
|Крым
З 9 лютого діти з 14 до 16 років, які навчаються на території інших регіонів України, зможуть самостійно перетинати адміністративну межу з окупованим Кримом за наявності паспорта у вигляді ID-картки.
Про це повідомила прес-служба Міністерства ветеранів, передає Інтерфакс-Україна.
"З 9 лютого набувають чинності зміни до порядку перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом дітьми віком до 16 років. З 14 до 16 років діти зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорта України (ID-картки) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон і наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ", - йдеться в повідомленні.
Також спрощено процедуру перетину КПВВ із Кримом для дітей до 16 років. Для тих, хто повертається назад на територію півострова після виїзду напередодні, стане можливим у супроводі одного з батьків.
"До 19 лютого 2020 року в'їзд до Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою одного з батьків", - наголосили в міністерстві.
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